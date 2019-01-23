Джокович вышел в полуфинал Australian Open после отказа Нисикори

В австралийском Мельбурне продолжается четвертьфинальная стадия первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. У мужчин последним полуфиналистом стал серб Новак Джокович, который посеян на турнире под первым номером.

В 1/4 финала сербский теннисист встречался с восьмой ракеткой турнира японцем Кэем Нисикори. Первый сет Джокович выиграл за 32 минуты со счетом 6:1. Во второй партии при счете 4:1 в пользу серба Нисикори отказывался от продолжения борьбы из-за травмы. До этого он брал медицинский тайм-аут.

В полуфинале Джокович сыграет с представителем Франции Люком Пуем, который получил от организаторов 28-й номер посева.