Оставьте водопад в покое: Ниагара хоть и во льду, но не замерзла. Фото
Местное американское издание The Buffalo News возмутилось громкими заявлениями телеканала CNN, которые подхватили и другие СМИ, о том, что из-за сильных холодов замерзли воды обычно стремительного Ниагарского водопада.
Издание отмечает, что когда зимой становится холодно, то частично он, действительно, покрывается льдом, и пресса передает новости с драматическими заголовками о превратившейся в лед Ниагаре.
На самом деле это не так: водопад не замерз, и местные журналисты в данном контексте просят "оставить Ниагару в покое".
Специалисты объясняют, что воды ее текут настолько быстро и стремительно, что "на лету" просто не успевают замерзнуть. И даже в тех местах, где сверху появился лед, под ним вода продолжает свое движение.
В ручеек Ниагарский водопад из-за "заблокировавших" его глыб льда превращался лишь однажды — 30 марта 1848 года, напоминает местная пресса.
А такие ледяные пейзажи, как сейчас, можно наблюдать здесь зимой практически каждый год. Но трудно не согласиться с теми интернет-пользователями, которые публикуют в соцсетях завораживающие снимки, будто из сказки: это действительно очень красиво.
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