Роспотребнадзор устроил в Москве облаву на нелегальные хостелы
150 нелегальных хостелов выявили в ходе масштабной проверки в Басманном районе Москвы. Две трети из них уже закрыты. Незаконную деятельность остальных планируют пресечь в ближайшее время.
Дверь не заперта, внутри тишина — жильцы нелегального хостела попрятались по комнатам. Большинство — мигранты. Цены скромные — 300 рублей за сутки (и это в 10 минутах от Комсомольской площади). Постояльцы предлагают позвонить хозяйке, которая изображает изрядное удивление.
- Мы сейчас находимся в хостеле.
- Это не хостел, это квартира!
- У вас проживают иностранные граждане без регистрации.
- Как это, как это проживают?
Хозяйка квартиры на место так и не приехала, зато прибыл Роспотребнадзор. Его специалисты особенно оценили курилку на месте кладовки и маленьких обитателей кухонных ящиков. Даже если предположить, что хостел организован легально, нарушений масса.
"Условия оставляют желать лучшего, стирка белья организована здесь же. Уборка осуществляется (а может и не осуществляется вообще) бытовыми моющими средствами, специализированные средства отсутствуют", — говорит Анастасия Линов, ведущий специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО.
Но главное — никакого отдельного входа, только через подъезд жилого дома.
В соседнем доме на Новой Басманной тоже хостел, он покрупнее — почти на 50 мест. Цены здесь еще ниже — всего 250 рублей за койку. Постояльцев едва ли не больше, чем жильцов в подъезде.
- Очень сомнительный контингент. Эксцессы с милицией вплоть до поножовщины у нас случаются, к сожалению, постоянно.
- Недавно был случай с кровопролитием, человека избили прямо в этой квартире и выгнали в подъезд.
- Мы поставили цветы — люди ходят в них в туалет.
Администратор парирует: мол, у них строгие правила. Запрещают курить в подъезде и штрафуют за шуршание пакетами. Но документов, разрешающих хостел, не показывает.
- Это хостел, гостиница, квартира и все это гости?
- В субаренду мы сдаем места. Никаких нарушений нет. Сколько раз приходили — мы здесь, значит все нормально.
Заселяют в такие хостелы в основном по знакомству, никаких вывесок и других опознавательных знаков нет.
"Очень сложно выявлять именно такие хостелы, потому что нет информации в Интернете. Квартира является не коммунальной. Скорее всего собственник кому-то сдал в аренду, а здесь проживают уже субарендаторы", — объясняет Любовь Васильева, помощник Басманного межрайонного прокурора.
Оба хостела находятся буквально в двух шагах от отделения полиции. Там сейчас ждут владельцев с объяснительными. А прокуратура, тем временем, готовит административные дела и выписывает штрафы на десятки тысяч рублей, а также заявление о приостановке деятельности сомнительных гостиниц.
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