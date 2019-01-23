"Экономьте воду и пищу": извержение Попокатепетля попало на видео

Вулкан Попокатепетль в очередной раз проснулся и выпустил из себя раскаленную породу и газ на высоту трех километров.

Инцидент произошел в минувший вторник, 22 января, в 90 километрах от столицы Мексики, в агломерации которой проживает более 22 миллионов человек.

Горящие обломки разлетелись в радиусе до 10 километров, а пепел накрыл город Пуэбла-де-Сарагоса, находящийся в полусотне километров от Попокатепетля.

Video de la fuerte explosión del #Popocatépetl a las 21:06 h desde la @webcamsdemexico del lado de Puebla.



Sigue la actividad del volcán en vivo desde tu #SkyAlertApp. pic.twitter.com/etKPRaOOl8 — SkyAlert (@SkyAlertMx) 23 января 2019 г.

Мексиканский центр по предотвращению стихийных бедствий призвал местных жителей быть готовыми к дальнейшим извержениям и рекомендовал экономить воду и пищу на случай дальнейших бедствий.

Попокатепетль в переводе с языка индейцев означает дымящийся холм или гора, которая курит. Он находится неподалеку от горы Истаксиуатля, другого вулкана, считающегося спящим.

Согласно древней легенде ацтеков, в давние времена воин Попокатепетль и принцесса Истаксиуатль полюбили друг друга, однако высокородной девушке пришлось выйти за другого. Не в силах пережить разлуку, влюбленные покончили с собой, и боги превратили их в две горы. С тех пор Истаксиуатль спит, а Попокатепетль охраняет ее сон, с трудом сдерживая свою страсть, выражающуюся в огненных извержениях.