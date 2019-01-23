Жестокое убийство в Подмосковье попало на видео

Камера наблюдения запечатлела момент расправы над женщиной – инцидент произошел утром в среду, 23 января на парковке около гипермаркета, находящегося на Пролетарском проспекте в подмосковном Щелкове.

На записи видно, как мужчина набросился на прохожую и сбил ее с ног, после чего нанес ей более десятка ударов ножом.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

По некоторым данным, требующим подтверждения, нападавший является бывшим супругом убитой женщины.