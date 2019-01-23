23 января 201913:36
Жестокое убийство в Подмосковье попало на видео
Камера наблюдения запечатлела момент расправы над женщиной – инцидент произошел утром в среду, 23 января на парковке около гипермаркета, находящегося на Пролетарском проспекте в подмосковном Щелкове.
На записи видно, как мужчина набросился на прохожую и сбил ее с ног, после чего нанес ей более десятка ударов ножом.
От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.
По некоторым данным, требующим подтверждения, нападавший является бывшим супругом убитой женщины.
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