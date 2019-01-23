Никита Панфилов: "Я изменял, чтобы отомстить"

Несмотря на то, что Никите Панфилову в основном приходится играть отъявленных негодяев и предателей, зрители (и особенно зрительницы) все равно его любят.

Судя по его актерскому образу, это трудно представить, но Никите пришлось пережить немало предательств со стороны женщин, прежде чем он встретил ту, которой смог поверить вновь.

"Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне", – признался однажды Панфилов.

В какой-то момент его жизни был весьма вероятен реальный сценарий превратиться Панфилову в его героя из сериала "Пес" – заядлого холостяка, который каждый день носит одну и ту же одежду и не хочет ничего менять в своей жизни.

Однако два года назад у Панфилова все-таки появилась новая любовь – девушка, с которой он познакомился в соцсетях и не побоялся снова броситься в омут с головой.

Не только в личной жизни, но и в профессии его путь тоже не был прямым. Сначала он хотел стать медиком, но испугался и передумал поступать. Затем решил стать милиционером и работать в ГАИ, однако и в школу милиции не поступил.

После горькой измены своей первой самой большой любви к балерине он бросил Институт современного искусства и ушел в армию, а вернувшись оттуда поступил в школу-студию МХАТ.

На первом курсе Панфилов женился на своей давней знакомой — актрисе Вере Бабенко, но и эти отношения рухнули из-за ее измены.

Затем был брак с телевизионным редактором Ладой, в котором родился сын Добрыня. Но и эти отношения рухнули, когда у Лады появился другой мужчина.

Ради сына актер до последнего пытался сохранить семью – Никита с Ладой даже обвенчались, но впоследствии тяжелого развода избежать все-таки не удалось.

С Ксенией — нынешней супругой актера они поженились тайно, а в 2018 году у них родилась дочка Аврора.

Что подумала о Никите нынешняя жена, когда увидела его профиль в соцсетях? Как удалось пережить горькие измены и решиться вступить в новый брак? Видится ли он со своим сыном и что думает о своих ролях в кино, Никита Панфилов рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".