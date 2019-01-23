Никита Панфилов: "Я изменял, чтобы отомстить"
Несмотря на то, что Никите Панфилову в основном приходится играть отъявленных негодяев и предателей, зрители (и особенно зрительницы) все равно его любят.
Судя по его актерскому образу, это трудно представить, но Никите пришлось пережить немало предательств со стороны женщин, прежде чем он встретил ту, которой смог поверить вновь.
"Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне", – признался однажды Панфилов.
В какой-то момент его жизни был весьма вероятен реальный сценарий превратиться Панфилову в его героя из сериала "Пес" – заядлого холостяка, который каждый день носит одну и ту же одежду и не хочет ничего менять в своей жизни.
Однако два года назад у Панфилова все-таки появилась новая любовь – девушка, с которой он познакомился в соцсетях и не побоялся снова броситься в омут с головой.
Не только в личной жизни, но и в профессии его путь тоже не был прямым. Сначала он хотел стать медиком, но испугался и передумал поступать. Затем решил стать милиционером и работать в ГАИ, однако и в школу милиции не поступил.
После горькой измены своей первой самой большой любви к балерине он бросил Институт современного искусства и ушел в армию, а вернувшись оттуда поступил в школу-студию МХАТ.
На первом курсе Панфилов женился на своей давней знакомой — актрисе Вере Бабенко, но и эти отношения рухнули из-за ее измены.
Затем был брак с телевизионным редактором Ладой, в котором родился сын Добрыня. Но и эти отношения рухнули, когда у Лады появился другой мужчина.
Ради сына актер до последнего пытался сохранить семью – Никита с Ладой даже обвенчались, но впоследствии тяжелого развода избежать все-таки не удалось.
С Ксенией — нынешней супругой актера они поженились тайно, а в 2018 году у них родилась дочка Аврора.
Что подумала о Никите нынешняя жена, когда увидела его профиль в соцсетях? Как удалось пережить горькие измены и решиться вступить в новый брак? Видится ли он со своим сыном и что думает о своих ролях в кино, Никита Панфилов рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
Сейчас
Эрдоган прибыл в Россию
Картина дня
-
Ракету, напугавшую США, показали в парке "Патриот"
- Предъявлено обвинение угонщику самолета Сургут-Москва
- Опознаны все погибшие моряки с горящих в Черном море танкеров
- В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников
- Военные взрывом пробили затор на Бурее
Самое читаемое
-
Знаменитая альпинистка в бикини сорвалась в пропасть и замерзла
- Популярная певица скончалась во время открытия концерта
- В Сибири спасли полуголую 5-летнюю девочку, искавшую мать ночью в 30-градусный мороз
- Обнаженный мужчина избил полицейских. Видео
- Врачи скорой ели рядом с умирающим в кафе человеком. Видео
Вести.Экономика
-
Почему рубль может укрепиться до 62 рублей за доллар?
- Цены на нефть рухнули на 3%, но рубль стабилен. Что дальше?
- МСП реализовал сделку секьюритизации кредитов на 7 миллиардов рублей
- Политика ФРС - главная дилемма 2019 года?
- Катастрофа в Керченском проливе со сгоревшими танкерами могла произойти из-за санкций США
Вести.Hi-tech
-
Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Флагманский Honor View 20 официально представлен в России и мире
- В России испытывают устройство для набора текста силой мысли
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Топ-15 "бэушных" автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы
- В Россию приедет новая версия Mitsubishi Outlander
- В России организуют производство вариаторов
- Китайская Geely сделала "дешевый BMW X4"
- Вот как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Кассовые чеки могут нанести смертельный вред здоровью
- Упражнения при плоскостопии признаны бесполезными
- Для наилучшего похудения диету нужно прерывать
- Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Не до сна: 5 типов бессонницы, которые обнаружили ученые
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подмосковье снежная глыба с крыши чуть не убила женщину
- Избила водителя и угнала такси: буйную пассажирку взяли под стражу
- Банный скандал: жильцы многоэтажки пытаются выселить из подвала частную сауну
- В Москве начался сбор вещей для бездомных
- Приют, спасший десятки лошадей, просит о помощи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы