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23 января 201914:10

Пережить shutdown: авиадиспетчеры Магадана подкармливают пиццей коллег с Аляски

Диспетчеры аэропорта Магадана отправили коллегам на Аляске пиццу, чтобы поддержать их в трудные времена. Крупнейшие американские аэропорты остались без охраны из-за правительственного кризиса. В США – shutdown, поэтому сотрудники службы безопасности уже больше месяца сидят без зарплаты.

Магаданские авиадиспетчеры угостили коллег из Анкориджа пиццей. Вкусную посылку сотрудники "Аэронавигации Северо-Востока" отправили в знак солидарности.

Так колымчане решили поддержать коллег, которые оказались в трудной ситуации: из-за политических разногласий в США госслужащим не перечисляют зарплату.

Их разделяет больше трех тысяч километров и объединяет небо. Оно у них одно на две страны, поэтому как только магаданские авиадиспетчеры узнали, что у коллег из Анкориджа финансовые проблемы, то решили их поддержать: в США из-за внутриполитических разногласий госслужащие сейчас не получают зарплату.

Они — не просто соседи и коллеги, а настоящие партнеры. Ведь все самолеты, которые покидают зону контроля авиадиспетчеров из Анкориджа, попадают на радары к диспетчерам Магадана.

В знак солидарности и поддержки в сложные для Соединенных штатов времена из Магадана в Анкоридж отправилась пицца. Десять коробок грибной, "Маргариты" и "Пепперони". Заказ сделали всей дежурной сменой – это двадцать авиадиспетчеров.

Как пояснил авиадиспетчер ЦУП филиала "Аэронавигация Северо-Востока" Дмитрий Никитин, на Google-картах они нашли ближайшую пиццерию, сделали онлайн-заказ на всю пиццу, которая была в меню, оплатили, указали адрес — и "горячий привет" доставили по назначению.

Тех, кто был знаком только по голосу, магаданские авиадиспетчеры теперь знают в лицо. В социальных сетях сотрудники американского управления воздушным движением разместили слова благодарности.

Пицца из Магадана стала для них полной неожиданностью, говорит авиадиспетчер ЦУП филиала "Аэронавигация Северо-Востока" Александр Хорев.

"Они позвонили нам, поблагодарили, очень оценили этот жест, потому что это не только наши коллеги, но это еще и люди, которые живут на севере", — говорит авиадиспетчер из Магадана и добавляет, что этим и отличаются северные люди: они не оставляют друг друга в беде, всегда поддерживают

Колыму и Аляску связывает не только "общее небо", но и историческая дружба. В годы Великой Отечественной войны из Анкориджа через территорию Магаданской области перегоняли самолеты.

Посреди бескрайней лесотундры военные создали настоящий авиационный узел. Поэтому добрососедские отношения магаданские диспетчеры называют многолетними и в следующий раз обещают угостить американских коллег чем-нибудь из русской кухни.

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