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23 января 201914:37

Медведев - Роскосмосу: хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030-м году

Более 500 миллиардов рублей будет направлено на развитие ракетно-космической отрасли в ближайшие три года. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии госкорпорации "Роскосмос". По словам премьера, эти деньги должны быть эффективно использованы для наращивания орбитальных возможностей и создания ракеты сверхтяжелого класса, передает телеканал "Россия 24".

Как отметил Медведев, ракетно-космическая отрасль может и должна быть коммерчески успешной, но пока Россия далека от этого. Глава правительства попросил меньше говорить и больше делать.

"Я еще хотел бы обратить внимание, это бросается в глаза — надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать — меньше говорить и больше делать".

Как сообщалось, высадка российских космонавтов на Луну планируется на начало 2030-х годов, а в конце 2020-х годов "Роскосмос" начнет строительство российской лунной базы.

По словам Медведева, текущая динамика строительства на космодроме Восточный не дает возможности говорить о запуске тяжелой ракеты в 2021 году. Премьер отметил, что в текущем году должна стартовать вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году космодром был полностью готов к запуску космических аппаратов с использованием тяжелых ракет.

"Необходимо создать эффективные механизмы управления, финансирования внутри ракетно-космической отрасли, нужен жесткий контроль за исполнением решений, за соблюдением сроков, за соблюдением качества выполнения работы и за использованием бюджетных средств", — подчеркнул Медведев.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном планируется завершить в 2022 году. По его словам, первый пуск ракеты "Ангара" с него намечен на 2023 году.

Медведев отметил, что с учетом целого ряда накопившихся проблем будет проведен анализ состояния Роскосмоса и подведомственных организаций.

Глава правительства напомнил участникам совещания о том, что именно Россия открыла космическую эру и именно ей принадлежит множество достижений в освоении космоса.

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