Югорский рыбак обнаружил газовое "месторождение" в лунке

Газовый фонтан забил из лунки на Иртыше, которую пробурил местный рыбак. Он не удержался и поднес спичку, после чего запечатлел вырывающийся из-подо льда факел на видео.

Кадры, как следует из описания, были сделаны в окрестностях Горноправдинска в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Наша Югра богата природными ресурсами. У нас газ даже в Иртыше. Сейчас пробурил лунку — мне навстречу фонтан. Какой-то газ идет. Решил поджечь это", — поведал автор.

Местные жители выдвинули версию об аварии на газопроводе на дне Иртыша, однако с высочайшей долей вероятности речь идет о естественном природном процессе — поднимающийся со дна реки метан образует пузыри под ледовой толщей и при первой возможности под давлением вырывается наружу, чем и обусловлено "кипение" воды.

Аналогичные "месторождения" постоянно обнаруживают на Байкале, более того, местные жители научились извлекать пользу из этого ресурса: запаса такого пузыря, как правило, хватает на то, чтобы вскипятить воду и заварить чай.