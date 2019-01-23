Проломившего голову ветерану ВОВ челябинца со второй попытки отправили в колонию

Избившему 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны челябинцу ужесточили приговор — по требованию прокуратуры суд отправил его на полтора года в колонию строгого режима.

Инцидент произошел 12 августа минувшего года, когда 32-летний Иван Глимязный набросился с кулаками на сделавших ему замечание пенсионеров во дворе дома 50 по улице Агалакова. Медицинская помощь потребовалась и 90-летнему участнику Великой Отечественной, инвалиду второй группы, и его соседу, страдающему онкологическим заболеванием.

Спустя несколько дней злоумышленник сам явился в полицию с повинной, а позже попросил прощения у пострадавших. На суде они попросили строго не наказывать хулигана, ранее судимого за распространение наркотиков, и в итоге он получил год условно с испытательным сроком на два года.

Региональная прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор. 22 января Глимязному заменили условный срок на полтора года в колонии строгого режима.