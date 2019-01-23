ФСБ задержала одного из участников блокады Крыма

В Крыму задержали участника украинского национального батальона имени Номана Челебиджихана, личного охранника одного из организаторов энергетической блокады полуострова Ленура Ислямова.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в Федеральной службе безопасности РФ.

В ФСБ отметили, что задержанный мужчина 1994 года рождения, является уроженцем Крыма. В 2016 году он добровольно вступил в ряды нацбатальона, пройдя там спецподготовку.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за участие в иностранном незаконном вооруженном формировании, в целях противоречащих интересам России.

53-летний Ислямов, который весной 2014 года успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему заочно было предъявлено обвинение в организации диверсии, в результате которой полуостров в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании незаконного вооруженного формирования – так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.