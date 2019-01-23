Эрдоган прибыл в Россию
В 15 часов 15 минут по Москве в российской столице приземлился самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он прилетел для обсуждения со своим российским коллегой Владимиров Путиным двухсторонних отношений Москвы и Анкары, ситуации в Сирии и актуальные международные вопросы.
23 января Путин и Эрдоган встретятся. Это произойдет после окончания заседания попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором глава российского государства принимал участие. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, скорее всего, затянутся до позднего вечера, предупредил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Песков добавил, что рабочий "график российского президента уйдет в ночь".
Сначала Путин и Эрдоган уединятся и проведут беседу с глазу на глаз. Затем переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака с делегациями. После этого в планах у Путина еще пара внутренних рабочих встреч.
Особое внимание Путин и Эрдоган уделят проведению в 2019 году в двух странах перекрестного Года культуры и туризма.
В состав турецкой делегации, которая сопровождает турецкого президента в Москве, входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. За общение с журналистами в ней отвечают пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью президентской администрации Фахреттин Алтун.
Одна из тем предстоящих на переговорах тем – экономическое сотрудничество России и Турции. В 2017 году товарооборот между Москвой и Анкарой вырос на 40,5 процента. Торговля между двумя странами оценивалась в 22 миллиарда 100 миллионов долларов.
Этот уровень российско-турецкая торговля достигла только за 10 месяцев 2018 года. По оценке, рост в 2018 году составит около 20 процентов к прошлогоднему результату. При этом экспорт в Турцию оценивается в 17,8 миллиарда долларов, а импорт — 3,4 миллиарда долларов.
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