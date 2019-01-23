23 января 201916:45
Биатлон. Стал известен состав сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США
Объявлены имена спортсменов, которые вошли в состав сборной России по биатлону для участия на этапах Кубка мира в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.
У мужчин на этапах выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев.
В женскую команду включены Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова.
Как сообщает РИА Новости, для тех биатлонистов, кто не поехал в Северную Америку, будет организован сбор в Риднау со 2 по 18 февраля.
Этап Кубка мира Кэнморе пройдет с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити – с 14 по 18 февраля.
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