Настоящим отцом Прохора Шаляпина мог быть его дед

В "Прямой эфир" после скандальной передачи о том, что Прохор Шаляпин не хочет забирать из психиатрической лечебницы своего отца, обратилась крестная певца и бывшая подруга его матери Елена Алексашкина.

Она решилась открыть тайну, которую больше 35 лет скрывает эта семья.

По словам Елены, отцом Прохора на самом деле был его дед, а Андрей Захаренков, который находится в психиатрической больнице Волгограда, может оказаться певцу не отцом, а братом.

Именно поэтому, считает крестная певца, Прохор и не забирает Андрея Захаренкова из лечебного заведения.

После того, как Шаляпин узнал об этом, он решил сдать тест ДНК.

Что показал его результат? Какие еще неприглядные тайны этой семьи вскрыла крестная Прохора? Действительно ли он вместе с матерью втайне продал единственное жилье Захаренкова, сделав его бомжом, которому некуда вернуться из психбольницы? Что думает об этой "семейной легенде" нынешняя пассия Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская, и зачем двоюродный брат Прохора Николай Хлякин хочет стать опекуном своего дяди?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".