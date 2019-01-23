Больную диабетом девочку исключили из детского садика в Татарстане

Заведующая садиком в селе Верхний Услон, в котором числится более ста тридцати детей, узнав о том, что больному ребенку требуется специальная диета и медицинский уход, исключила девочку из дошкольного учреждения.

Такое решение было объяснено отсутствием информации при поступлении подопечной в садик о том, что она является инвалидом, поскольку в учреждении нет возможности обеспечить больной диабетом девочке соответствующий уход и контроль. Ее родителям был предложен альтернативный вариант: приводить свою дочь в учреждение на пару часов в день и обязательно находиться все это время вместе с ней.

Местный телеканал ГТРК сделал сюжет о пятилетней девочке, мечтающей ходить в садик, общаться и играть со своими сверстниками и вести полноценную жизнь активного ребенка. Однако Виктории требуется постоянный контроль уровня глюкозы в крови, инъекции инсулина и специальное питание небольшими порциями, исключающее продукты с высоким гликемическим индексом — под запретом даже обычный белый хлеб.

После выхода в эфир репортаж заинтересовал надзорные органы.

Так, прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил своим подчиненным разобраться в этой истории и дать ей правовую оценку.

Прокомментировала свое видение ситуации и Гузель Удачина, являющаяся уполномоченным по правам ребенка в республике. "Мы этой темой занимаемся, буквально вчера о ней узнали" — сказала она, отметив, что если очередь ребенка в детский сад подошла, то оснований для отказа его принять, помимо отсутствия в учреждении мест, быть не может.

В министерстве образования республики Татарстан объяснили сложившуюся ситуацию отсутствием необходимых условий и специально обученного медицинского работника, способного обеспечить квалифицированный присмотр и уход за инсулинозависимым ребенком.

Это же министерство вместе с местным минздравом объявили о принятии решения организовать краткосрочные курсы для медицинских работников детских садов и школ по сопровождению инсулинозависимых детей.

В свою очередь, медицинские работники отмечают, что в настоящее время жизнь больных сахарным диабетом людей можно облегчить в любом возрасте при помощи специальных носимых устройств, самостоятельно впрыскивающих инсулин. При должном оснащении они способны измерять и, в зависимости от полученных значений, регулировать уровень глюкозы в крови в режиме реального времени. Стоимость таких устройств и их обслуживание компенсируется государством из средств обязательного медицинского страхования в рамках выделенных для этого квот.