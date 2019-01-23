Арестованный угонщик из ХМАО утверждал, что причастен к терактам 11 сентября

Павел Шаповалов, который пытался угнать пассажирский самолет, угрожал стюардессе и утверждал, что имеет отношение к терактам 11 сентября в США, сообщает агентство РИА Новости.

Сейчас суд постановил отправить злоумышленника под стражу на два месяца, хотя защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте.

Напомним, 22 января пассажир рейса Сургут-Москва хотел прорваться в кабину пилотов и требовал направить самолет в Афганистан. Лайнеру пришлось приземлиться в Ханты-Мансийске, где дебошира арестовали. Очевидцы утверждают, что Шаповалов был пьян.