"Урок полового воспитания" от бывалых в школе Приморья: крайними сделали родителей

В Приморье детский омбудсмен, прокуратура и СК начали проверку сообщений родителей на одном из интернет-порталов о том, что в школе местные "криминальные авторитеты" провели детям "урок полового воспитания".

Судя по информации в Сети, это произошло в актовом зале одной из сельских школ Михайловского района.

Там перед мальчиками 5-7 классов выступили четверо мужчин, которые, используя нецензурные выражения, рассказали им, "как жить по понятиям", и "что с ними будет на зоне", если они будут вступать в отношения друг с другом.

Свою проверку по факту проведения урока перед школьниками "в грубой форме" также проводит краевое управление СК РФ.

Оценку этому инциденту пообещала дать и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха, сообщает РИА Новости.

По ее словам, проверка уже начата, подключены все (прежде всего, органы внутренних дел).

Между тем, и.о. главы Михайловского района Петр Зубок в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что этот инцидент уже обсудили на собрании с участием директора школы, местного участкового и представителей райотдела народного образования.

Зубок сказал, что разговор со школьниками вели не "криминальные авторитеты", а жители села Первомайское, и "ни один из этих родителей к уголовной ответственности не привлекался".

Кроме того, чиновник, возмущаясь эпитетом "авторитет" в данном контексте, привел слова местного участкового, сказанные им на собрании.

"Авторитет, как сегодня участковый сказал, здесь один — это я, участковый. И "смотрящий" — это я, участковый", — цитирует радиостанция слова местного чиновника.

Кроме того, Зубок сообщил, что до этого был конфликт между родителями учеников и руководством школы после того, как один ребенок сказал другому "я тебя изнасилую", на что пожаловались возмущенные родители. "А в СМИ раздули неизвестно что", — пожаловался чиновник.

Тем временем на сайте Pikabu пользователь под ником skorpion7726, который изначально и разместил данную информацию, сообщил, что собрание, действительно, по этому вопросу было, но "изгои и крайние вышли родители". По его словам, итогом стало то, что школа признала свою ошибку и будет ее исправлять, а психолог разговаривать с детьми.

Там признали, что "нехороший" инцидент между детьми был, "но хотели решить все сами, объяснив мальчикам тему сексуального воспитания".

"Видать, тихо хотели, а тут сумасшедшие мамаши вынесли сор с избы. Так не делается, оказывается", — пишет пользователь и сообщает, что теперь они, родители, "стали врагами" для учителей.