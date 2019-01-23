23 января 201917:02
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Минске
В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми в борьбу вступили женщины, которые показали свои короткие программы. Лидерство захватила олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова, показавшая результат 75,00 балла.
Второй после короткого проката идет еще одна россиянка Софья Самодурова, выступление которой судьи оценили на 72,88 балла. Третьей с большим отставанием от лидеров стала представительница Швейцарии Алексия Паганини (65,64). Третья россиянка Станислава Константинова занимает 11-е место (56,76).
Произвольные программы, по итогам которых будут определены призеры чемпионата Европы, женщины покажут 25 января.
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