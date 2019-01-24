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24 января 201908:04

Чистота без густоты: Роскачество назвало лучшие моющие средства

Фото: rawpixel / Unsplash

Роскачество составило рейтинг 45 средств для мытья посуды. Это самый продаваемый в России предмет бытовой химии. Исследование Роскачества определило десятку лучших средств для мытья посуды и развеяло некоторые потребительские страхи.

От 14 до 600

Под лупу исследователей попали российские и восемь импортных чистящих гелей и концентратов из Бельгии, Германии, Кореи, Китая и Польши. Все они были проверены по 21 показателю качества и безопасности. При этом исследовались как самые дешевые, так и самые дорогие образцы – разброс цен составил от 14 до 600 рублей за упаковку.

Пустые слова и маркетинг

Роскачество начало с того, что развенчало миф о том, что моющие средства не вымываются до конца, попадают в пищу и вредят организму, а также заблуждение о том, что все китайские средства для мытья посуды токсичны. Оказалось, что все исследованные средства имеют нейтральный показатель кислотности (pH) и не раздражают кожу. Они также нетоксичны. Но людям с чувствительным типом кожи лучше выбирать средства с содержанием анионных поверхностно-активные вещества менее 5%. Если есть неприятные ощущения при мытье посуды, такие как сухость кожи, раздражение и другие, то лучше мыть посуду в резиновых перчатках.

Анализ состава моющих средств показал, что все исследованные средства нетоксичны. Ни одно из них не оказало раздражающего действия на кожу рук. Отсюда вывод: надписи на упаковке вроде "нежные ручки" или "формула защиты кожи рук" – пустые слова и маркетинговые ходы.

Нет в моющих средствах тяжелых металлов, дрожжей, плесени и грибков, а также патогенных бактерий (например, стафилококка). Но в одном из образцов, а этим слоненком был SHINY LUX, было превышено количество непатогенных бактерий. Это не страшно, но свидетельствует о нарушении санитарных и других норм при производстве химии. По мнению заведующего лабораторией Научно-исследовательского центра бытовой химии (НИЦБЫТХИМ) Алексея Родюнина, это средство может быть потенциально небезопасным.

Не раздражай меня без нужды

Известно, что моющие и чистящие вещества могут вызывать аллергию. Чтобы свести подобное воздействие к минимуму, не стоит использовать средства, в которых концентрация поверхностно-активных веществ, удаляющих грязь, больше 5%, отметила замгендиректора ФБУ "Тест – С.-Петербург" Росстандарта Людмила Серажутдинова. Оптимальным является показатель ПАВ в 2%.

В маркировку каждого моющего средства обязательно выносится класс и количество ПАВ — менее 5%, 5–15%, 15–30% и более 30% от общего раствора. Все эти концентрации безопасны, но людям с чувствительной кожей лучше выбирать средства с минимальным их содержанием. Во всех исследованных образцах концентрация ПАВ была указана верно. В половине из чистящих веществ оно составило менее 5%.

Два слова о ПАВ

Поверхностно-активные вещества делятся на два класса — ионогенные и неионогенные (НПАВ). Вторые более экологичные и дорогие, но менее действенные. Более эффективными при удалении загрязнений считаются амфотерные (АмПав) и анионные ПАВ (АПАВ), однако они образуют сильную щелочную среду, которая может раздражать чувствительную кожу. При этом производители ищут более экологичные аналоги ПАВ, но пока безуспешно.

Все поверхностно-активные вещества полностью смываются с тарелок при ополаскивании. Опасаться накопления их в организме также нет оснований, но в любом случае рекомендуется тщательно ополаскивать вымытую посуду.

Опровергнут главный миф

Считается, что все китайские средства для мытья посуды токсичны. Совершенно безопасным по итогам исследования оказалось средство китайского производства Liby. Оно нетоксично, не оказывает раздражающего действия на кожу и безопасно, как и другие испытанные товары.

Чем гуще, тем лучше?

А вот и нет! Оказалось, моющая способность средства не зависит от степени густоты. Как и то, насколько сильно средство пенится. Прямой зависимости между количеством пены и лучшим отмыванием посуды в исследованиях Роскачества не выявлено.

Контрольные пластины-тарелки испачкали растительным маслом, яйцами, животным жиром, а также красящими продуктами. После этого оставили на час подсохнуть. И лишь потом попытались отмыть. Лучшую моющую способность показал Fairy ("Фея"). А второе место поделили Sarma, Sodasan и Synergetic. В числе аутсайдеров оказались моющие средства "Каждый день", "Красная цена", "О’Кей", "Радуга" и Help.

Также важен тарелочный тест: сколько тарелок можно вымыть раствором из одного грамма моющего средства и литра воды. Больше всего тарелок отмыли Amway (49 штук), Fairy (30 тарелок), Sarma (29) и Sodasan (28). А вот наименее эффективными оказались "Радуга" и Smart – по четыре тарелки, менее четырех тарелок можно промыть раствором "Минуты" и Help, три тарелки вымоет "Красная цена", а менее трех – "Каждый день".

Российское значит лучшее

Семь из десяти лидеров рейтинга товаров повышенного качества производятся в России! А теперь перейдем к самому рейтингу.

Первое место: Fairy с оценкой 5, второе место с 4,89 баллами поделили Sarma и Sodasan. Деревянную медаль взял Amway с показателей 4,78. Пятое и шестое место поделили AOS и Synergetic. Оба – по 4,66. 4,55 балла получили Bio Mio и Ecover zero. В девятку и десятку лучших вошел Faberlic и BON SAI – по 4,44.

Участники этой десятки могут претендовать на государственный Знак качества. Но его не дадут Amway, Ecover zero и SODASAN. Причина – их иностранное происхождение: первые два средства бельгийские, а третье производится в Германии.

Экономика должна быть экономной

Для экономичных хозяек Роскачество составило еще один рейтинг. По нему можно посмотреть, сколько будет стоит чистота ста тарелок. И тут лидер – "Круглый год". Сто тарелок с ним станут чистыми всего за 2 рубля 80 копеек. Между тремя и четырьмя рублями уместились еще несколько торговых марок – Sarma, CleanOK, "Лента", Fairy, Vestar, "Лазурит". "Биолан". AOS открыл уже сегмент средств дороже 4 рублей.

А отмывание сотни тарелок с Sorti обойдется уже в 7 рублей 73 копейки. 10 копеек ему проиграл unicum. Дальше по списку – Fine Life, Zero, "Минута", Clean Home, Pril, Meine Liebe, Molecola. Полную раскладку по ценам смотрите на сайте Роскачества.

Поиск идеального стирального порошка

Ранее Роскачество проверило стиральные порошки. И если безопасность также не вызвала нареканий экспертов, то вопрос потребительских характеристик и качественного избавления от пятен стал камнем преткновения для ряда образцов.

Большинство порошков оказались не предназначены для отстирывания пятен, они способны лишь освежить белье. Роскачество не нашло универсального средства, которое бы идеально справлялось со всеми видами пятен, не влияя при этом на ткань. Подробности этого исследования по стиральным порошкам также смотрите на сайте Роскачества.

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