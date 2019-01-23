Почетное неприсвоение: РАН принесла извинения спикеру Совфеда и Патриарху

Валентина Матвиенко назвала неуместными разговоры о присуждении ей звания "Почетный профессор Российской академии наук". По словам спикера Совета Федерации — узнала об этом из СМИ и была крайне удивлена. Кроме того она считает, что такой награды не заслуживает, так как никогда не работала в науке, передает телеканал "Россия 24".

Ранее информацию о присуждения звания Матвиенко и патриарху Кириллу распространила сама Академия наук. Там назвали даже дату торжественной церемонии — она должна была пройти накануне.

Выяснилось, что в сообщении пресс-службы закралась ошибка. В РАН уже извинились за дезинформацию. "Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания "Почетный профессор РАН" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко".

В РАН также отметили, что в связи с произошедшим Академия приносит свои извинения Патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко и надеется "на продолжение плодотворного сотрудничества".