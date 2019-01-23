Российские спортсмены вручили Макларену многомиллионный иск о защите чести и достоинства

Группа российских спортсменов во главе с бывшим президентом Федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручила канадскому профессору Ричарду Макларену многомиллионный иск о защите чести и достоинства.

Как сообщает "Спорт-экспресс", истцы хотят взыскать с руководителя расследования допинговой истории в общей сложности около 6 миллионов канадских долларов (примерно 300 миллионов рублей) в качестве компенсации и штрафа. По местным законам, истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса, поэтому передача иска затянулась на полгода. Суд пока не открыл дело.

Напомним, после публикации доклада Макларена многие российские спортсмены не смогли поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.