Фатальное падение саудовского военного с вертолета сняли на видео

Военнослужащий специального подразделения армии Саудовской Аварии погиб в ходе учений. Инцидент, стоивший военному жизни, снял на камеру мобильного телефона один из его сослуживцев.

Как утверждают местные СМИ, события разворачивались в минувший вторник, 22 января, на полигоне в районе города Табук на северо-западе страны.

Солдат, выпавший из вертолета, получил травмы, оказавшиеся смертельными.