Алина Загитова: еще три года назад я верила в Деда Мороза

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что еще три года назад верила в Деда Мороза. В среду 16-летняя спортсменка выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Минске.

"Я верила в Деда Мороза еще три года назад, но потом мне родители сказали, что его не существует, — рассказала Загитова, которую цитирует РИА Новости. — Весь Новый год насмарку тогда пошел".

Также фигуристка отметила, что в целом довольна своим прокатом на турнире в Минске. Она добавила, что ей помогли новогодние каникулы, во время которых удалось отдохнуть и набрать позитивных эмоций.