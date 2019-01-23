Марио Балотелли перешел в "Марсель"

Итальянский нападающий Марио Балотелли подписал контракт с французским футбольным клубом "Марсель". Ранее 28-летний форвард покинул "Ниццу" и стал свободным агентом.

Как отмечает пресс-служба марсельцев, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2018/19. СМИ сообщали, что клуб готов заплатить форварду 4 млн евро за переход, а также 1,4 млн в виде различных бонусов.

Напомним, что в нынешнем сезоне итальянец принял участие в 10 встречах за французский клуб, не забив ни одного гола. Его дконтракт с "Ниццей" заканчивался летом 2019 года.