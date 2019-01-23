Алека Болдуина приговорили к курсам по управлению гневом и штрафу

В Нью-Йорке в ходе судебного заседания американский актер Алек Болдуин признал свою вину в деле о драке за место на парковке, передает РИА Новости.

60-летний актер должен будет заплатить 120 долларов и пройти курс занятий по управлению гневом. Болдуин должен будет предоставить доказательства того, что он посетил курсы до 27 марта.

Болдуин был задержан после того, как в ноябре в одном из районов Манхэттена он ударил человека на парковке, не поделив с ним место. Тогда свою вину актер не признал.