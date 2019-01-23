Известный в прошлом футболист и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал совладельцем клуба пятого английского дивизиона "Солфорд Сити", который был основан в 1940 году в пригороде Манчестера.

Как сообщает пресс-служба команды, Бекхэм купил 10% акций клуба у сингапурского миллиардера Питера Лима, который также владеет испанской "Валенсией". Теперь контрольный пакет акций "Солфорд Сити" принадлежит шести бывшим игрокам английского "Манчестер Юнайтед" (у каждого по 10%). Кроме Бекхэма это Райан Гиггз, Фил Невилл, Гари Невилл и Ники Батт.

"Солфорд" на протяжении многих лет клуб выступал в восьмом и девятом дивизионах чемпионата Англии. Однако за последние несколько сезонов совершил рыков до пятого. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице, отставаяот лидера на одно очко.