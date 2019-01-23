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23 января 201921:09 Алена Рогозина

Амбициозный проект: МГУ строит собственную научно-техническую долину

Недорогие, но рекордно эффективные солнечные панели, инкубатор, в котором выращивают ткани человеческого организма, один из самых мощных суперкомпьютеров в мире — это лишь небольшая часть разработок, сделанных учеными и студентами Московского государственного университета, которые сегодня показали Владимиру Путину. Президент провел заседание попечительского совета МГУ, итогом которого стала сверхзадача для всех отечественных вузов: сделать так, чтобы открытия российских ученых работали на экономику страны.

Антропологический музей МГУ сегодня больше похож на исследовательскую выставку: шнекоход, соленоидный двигатель и пушка-спасатель — работы молодых и талантливых авторов из самых разных лабораторий университета. Авторы многих инноваций — вообще школьники!

Президент приехал сегодня в институт стран Азии и Африки МГУ на заседание попечительского совета университета. Перед началом серьезной работы еще один подарок от ребят — книга об Александре III, написанная самими студентами.

"Александр III был эффективный управленец, чего не скажешь о других. Он говорил: "чего не скажешь, из всего сделают высочайшее повеление. Может, перестарался?" – отметил Путин.

50 000 студентов и аспирантов, 41 факультет и 6 филиалов за рубежом. МГУ — крупнейший в стране источник технологических возможностей. Солидный научно-образовательный потенциал университета нужно и можно использовать эффективнее.

"Некоторые вузы уже, что называется, дышат в спину. Я думаю, что Виктор Антонович с этим тоже согласится. Они уже теснят МГУ по ряду направлений. При этом требования талантливых ребят все более высокие. Те из них, кто уже в школьные годы участвовал в российских и международных олимпиадах, говорят, что порой не хватает глубокого содержания и такого же интенсивного ритма", — говорит президент.

Залог образовательного и научно-технологического прорыва для всей страны сегодня — исследования, которые можно максимально быстро внедрять в жизнь.

"Я на самом деле понимаю: жизнь сложна и многообразна, и часто сложно удержаться от этого клонирования, потому что и люди хорошие, и заслуженные. Нужно под них что-то сделать, под них что-то создать, но все-таки руководствоваться нужно, прежде всего, интересами дела и стремиться к конечному результату. Вот образование экономиста можно получить сразу на трех факультетах МГУ, менеджера — на семи. При этом дипломы одинаковые, а знания разные? Это просто надо понять, насколько это эффективно. Надо посмотреть. Короче, здесь катастрофы никакой нет, но это требует безусловного внимания", — считает Владимир Путин.

Новая масштабная задача — строительство научно-технологической долины МГУ. Комплекс, располагающий самой передовой материально-технической базой и такими льготами для исследователей, которые позволят создавать стабильные источники инновационных технологий и стартапов, появится в непосредственной близости от учебных корпусов.

"Я просто убежден, что это абсолютно реальный проект, который не будет иметь даже аналогов. Он органично вписывается в структуру на новой территории, уже созданную Московским университетом", — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Особое внимание президент обращает на ключевой принцип шаговой доступности для долины МГУ. Молодой специалист, завершивший научно-исследовательскую работу, должен иметь возможность сразу проверить свои результаты на предмет востребованности в реальном секторе экономики. Этой цели подчинят и инфраструктуру.

"Те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, они будут использоваться для развития самого университета. А то, что раньше предполагалось для коммерческого жилья, будет отдано. Это пространство как раз для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по долине. И коммерческая часть тут просто исчезнет. Вот и все", — считает президент.

Долина займется созданием благоприятных условий для взаимодействия научных направлений и бизнеса. Вузы смогут привлекать к стартапам не только российские, но и зарубежные инвестиции. Стране необходим технологический прорыв. И возможности для него уже есть.

"Нам надо создавать новую инфраструктуру, новую платформу для того, чтобы работать с такими большими объемами научно-технической информации. Нам кажется, что "Долина" Московского государственного университета может быть для этого использована", — говорит глава РАН Александр Сергеев.

Все ключевые решения по финансированию "Долины" курируют университет и непосредственно ректор. Специальная комиссия, в которую входит более 80 сотрудников МГУ, деканы факультетов, академики, профессора, обсуждает концепцию развития "Долины", а после этого выносит предложения на ученый совет и одобрение попечительского совета. Общая задача — за счет достижений научных добиваться достижений в промышленности, экономике, сельском хозяйстве.

"МГУ, лидер в системе высшего образования, развивает научную сферу активно. Это в значительной степени влияет на всю систему образования в нашей стране, а значит и влияет на создание атмосферы, базы, условий для достижения тех общенациональных целей, которые мы перед собой ставим сейчас. Это чрезвычайно важно. Это не просто текущая рутинная работа, это важная общегосударственная задача", — заявил Путин.

Научно-технологическая "Долина" МГУ — это типовой проект в рамках исполнения модельного федерального закона. Такие комплексы должны появиться в ближайшее время при всех основных федеральных вузах. В Туле, например, рассчитывают создать композитную долину. У МГУ есть еще и социальная задача в области создания в России нового гуманитарного пространства.

"В этом году мы отмечаем Год театра. Мне кажется: это очень важно сегодня сказать, потому что некоторые молодые не знают об этом, что Московский университет дал жизнь великому русскому театру", — говорит художественный руководитель государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

"У Малого театра такие добрые отношения с университетом. Было бы здорово, если б Малый театр смог тоже включиться в эту работу и поддержать ваших непрофессиональных, но таких талантливых и горящих идеей развития театрального дела в студенческой среде ребят", ответил глава государства.

Виктор Садовничий еще напомнил собравшимся историю МГУ. Президент ответил шуткой.

"Восхищенная Екатерина, по свидетельствам историков, сказала по окончании строительства Казакову: "как все хорошо, какое искусство, это превзошло все мои ожидания. С тобой я сочтусь. А теперь, вот тебе мои перчатки, отдай их своей жене и скажи, что это память моего к тебе благоволения", — рассказал Садовничий.

"Хороший пример. Надо будет взять на вооружение. Спасибо. Я хочу обратиться и к членам попечительского совета, и из бизнес среды", — пошутил Путин.

Под конец заседания стало понятно, что многолетний и, пожалуй, самый амбициозный проект МГУ по созданию научно-технологической долины, состоялся. Место для заседания попечительского совета выбрано символическое — первое собственное здание МГУ, памятник 18 века. Внутри современные аудитории и лаборатории. МГУ, сохраняя традиции и преемственность, постоянно стремится ко всему новому. Университет намерен добиться серьезных научных прорывов за счет объединения всех учебных и исследовательских центров страны.

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