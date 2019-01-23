Тема:

Авиадебоширы 10 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 января 201920:40 Денис Алексеев

Сходил в туалет, увидел стюардессу: что помнит сургутский авиадебошир

Авиадебошир, который пытался развернуть рейс Сургут-Москва, взят под арест на два месяца, а затем может быть приговорен к 12 годам тюрьмы. В Ханты-Мансийске судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11-го сентября. Близкие авиахулигана в селе под Сургутом вспоминают, что периодически он вел себя странно, но никогда не выпивал. А семь лет назад впервые попал под суд за битье стекол в доме у родственницы.

На избрании меры пресечения в зале суда из слушателей только журналисты. Никто из близких из соседнего Сургута с Шаповаловым пообщаться так и не приехал.

Ханты-Мансийский районный суд арестовал Павла Шаповалова до 22 марта. По статье — "угон воздушного судна с применением насилия" — ему грозит до 12 лет за решеткой. По словам адвоката Шаповалова, его подзащитный по-прежнему не может объяснить мотивы своего поступка.

"Он говорит: просто сходил в туалет, шел обратно на место, стояла стюардесса. Почему и зачем и с какой целью я к ней подошел, я пояснить не могу", — сказал адвокат Павла Шаповалова Евгений Жердев.

"Он мне сказал, что у него есть официальное сообщение для командира корабля и о том, что он требует изменить курс. Признаков алкогольного опьянения не было выявлено. Он вел себя адекватно", — сказала бортпроводница рейса Мария Никулина.

"Приняв информацию от бортпроводника, приняли решение совместно с ЦУПом "Аэрофлота" о посадке на ближайшем аэродроме с целью сохранения судна и пассажиров. У нас не было времени на эмоции и чувства", — пояснил командир воздушного судна Boeing 737-800 Рустам Цыбакин.

В родном селе авиадебошира Угут под Сургутом до сих пор не могут поверить в произошедшее. Мать Шаповалова говорит, что наверно это было какое-то помутнение. По ее словам, такое с Павлом уже бывало раньше.

"Он говорит что-то не то, заскоки какие-то. Награды, говорит, где у меня награда, кресты, что на фронте заработал. Вот такое вот было", — рассказала женщина. Сестра Евгения рассказывает, что о своей поездке в Москву Павел никого не предупредил, родные были уверены, что он поехал на поиски работы в Сургут.

"Да, он в пять утра поехал на маршрутку, сил, пошел на маршрутное такси, поехал искать работу, я его ждала к вечеру домой".

На последнем месте работы — в Юганском заповеднике, где Шаповалов работал лесником, а потом его уволили за прогулы, о нем отзываются, как о человеке замкнутом и со своими странностями.

"Зимой сошел с буранной дороги. Мог бы по следам вернуться. А он в трико под деревом сидел", — рассказал директор государственного природного заповедника "Юганский" Евгений Стрельников.

Еще бывшие коллеги утверждают, что Шаповалов вообще не пил, даже на банкетах его видели только с соком. Не нашли алкоголь и сейчас — при проведении экспертизы.

По результатам освидетельствования, алкоголя и наркотиков в крови у него не обнаружено.

При устройстве на работу он предоставил все необходимые справки и свежие права, то есть совсем недавно без проблем прошел необходимое медицинское освидетельствование. В доме, где последние три года жил Шаповалов, прошли обыски — ни оружия, ни боеприпасов там обнаружено не было.

Ранее по теме

Сейчас

17:51

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

17:02

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Минске

16:32

Суд арестовал угонщика из ХМАО

16:09

Эрдоган прибыл в Россию

16:01

ФСБ задержала одного из участников блокады Крыма

15:22

Путин: конкуренция между российскими вузами должна расти

15:20

На юго-востоке Москвы автобус задавил пассажира

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

2 часа назад
"Может быть он как-то пошутил". Сестра угонщика самолета об "отклонениях" брата

"Может быть он как-то пошутил". Сестра угонщика самолета об "отклонениях" брата

3 часа назад
Почетное неприсвоение: РАН принесла извинения спикеру Совфеда и Патриарху

Почетное неприсвоение: РАН принесла извинения спикеру Совфеда и Патриарху

3 часа назад
"Урок полового воспитания" от бывалых в школе Приморья: крайними сделали родителей

"Урок полового воспитания" от бывалых в школе Приморья: крайними сделали родителей

3 часа назад
Медведев - Роскосмосу: хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030-м году

Медведев - Роскосмосу: хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030-м году

6 часов назад
Настоящим отцом Прохора Шаляпина мог быть его дед

Настоящим отцом Прохора Шаляпина мог быть его дед

2 часа назад
Почему рубль может укрепиться до 62 за доллар

Почему рубль может укрепиться до 62 за доллар

9 часов назад
"Битва за Собчак" попала на видео: "карточка" из Instagram подлила масла в огонь

"Битва за Собчак" попала на видео: "карточка" из Instagram подлила масла в огонь

5 часов назад
Нужна помощь: Вике Деминой нужна удобная инвалидная коляска

Нужна помощь: Вике Деминой нужна удобная инвалидная коляска

8 часов назад
ФСБ задержала одного из участников блокады Крыма

ФСБ задержала одного из участников блокады Крыма

4 часа назад
Никита Панфилов: "Я изменял, чтобы отомстить"

Никита Панфилов: "Я изменял, чтобы отомстить"

5 часов назад
Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

8 часов назад
Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

22.01.2019 16:00
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

22.01.2019 12:55
Блокбастер "Т-34" - уже в шаге от топ-5 за всю историю проката

Блокбастер "Т-34" - уже в шаге от топ-5 за всю историю проката

21.01.2019 13:40
Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

39 минут назад
Алека Болдуина приговорили к курсам по управлению гневом и штрафу

Алека Болдуина приговорили к курсам по управлению гневом и штрафу

1 час назад
Meizu выпустила смартфон без единого порта

Meizu выпустила смартфон без единого порта

3 часа назад
Путин: конкуренция между российскими вузами должна расти

Путин: конкуренция между российскими вузами должна расти

5 часов назад
На юго-востоке Москвы автобус задавил пассажира

На юго-востоке Москвы автобус задавил пассажира

5 часов назад
В подмосковном Чехове задержаны начальник полиции и четверо его подчиненных

В подмосковном Чехове задержаны начальник полиции и четверо его подчиненных

5 часов назад
Вот каким будет бюджетный кроссовер Nissan для России

Вот каким будет бюджетный кроссовер Nissan для России

6 часов назад
Поисковый самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы

Поисковый самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы

6 часов назад
В костях человека обнаружены кровеносные сосуды неизвестного ранее типа

В костях человека обнаружены кровеносные сосуды неизвестного ранее типа

7 часов назад
Жестокое убийство в Подмосковье попало на видео

Жестокое убийство в Подмосковье попало на видео

7 часов назад
Как создаются элитные автомобили Aurus: видео от Минпромторга

Как создаются элитные автомобили Aurus: видео от Минпромторга

7 часов назад
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот

Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот

7 часов назад
Оставьте водопад в покое: Ниагара хоть и во льду, но не замерзла. Фото

Оставьте водопад в покое: Ниагара хоть и во льду, но не замерзла. Фото

7 часов назад
Минобороны: "Искандер" невозможно заправить так, чтобы нарушить ДРСМД

Минобороны: "Искандер" невозможно заправить так, чтобы нарушить ДРСМД

7 часов назад
В Париже открылся дизайнерский McDonald's

В Париже открылся дизайнерский McDonald's

8 часов назад
У одной из служб в России отберут "мигалки" из-за злоупотреблений

У одной из служб в России отберут "мигалки" из-за злоупотреблений

8 часов назад
В российских ТЦ начнутся внезапные проверки

В российских ТЦ начнутся внезапные проверки

8 часов назад
Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео

Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео

8 часов назад
Камера сняла задержание устроившего поножовщину в столичном метро пассажира

Камера сняла задержание устроившего поножовщину в столичном метро пассажира

8 часов назад
Гендиректор WADA Ниггли: РУСАДА полностью изменилось и стало новой организацией

Гендиректор WADA Ниггли: РУСАДА полностью изменилось и стало новой организацией

8 часов назад
Опознаны 10 погибших моряков с горящих в Черном море танкеров

Опознаны 10 погибших моряков с горящих в Черном море танкеров

9 часов назад
Самые недовольные студенты учатся в пед- и медвузах

Самые недовольные студенты учатся в пед- и медвузах

9 часов назад
Швейцар жилого комплекса спас ребенка, тонувшего в бассейне. Видео

Швейцар жилого комплекса спас ребенка, тонувшего в бассейне. Видео

9 часов назад
Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши

Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши

9 часов назад
Видеоигры помогают повысить продуктивность

Видеоигры помогают повысить продуктивность

9 часов назад
Толстых призывают в армию больше, чем тощих

Толстых призывают в армию больше, чем тощих

9 часов назад
В питерском метро произошел сбой в движении из-за отдыхавшего на путях мужчины

В питерском метро произошел сбой в движении из-за отдыхавшего на путях мужчины

9 часов назад
Вести.net: ультразвуковая подпись защитит конфиденциальность переговоров

Вести.net: ультразвуковая подпись защитит конфиденциальность переговоров

10 часов назад
Зубы древней акулы похожи на космические корабли из видеоигры

Зубы древней акулы похожи на космические корабли из видеоигры

10 часов назад
Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей

Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей

10 часов назад
В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников

В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников

10 часов назад
В России заработала первая система абонементов в кино

В России заработала первая система абонементов в кино

11 часов назад
Сергей Собянин поручил провести допэкспертизу по Дому Булошникова

Сергей Собянин поручил провести допэкспертизу по Дому Булошникова

22.01.2019 17:45
"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

21.01.2019 21:12
"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

21.01.2019 19:37