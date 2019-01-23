Сходил в туалет, увидел стюардессу: что помнит сургутский авиадебошир

Авиадебошир, который пытался развернуть рейс Сургут-Москва, взят под арест на два месяца, а затем может быть приговорен к 12 годам тюрьмы. В Ханты-Мансийске судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11-го сентября. Близкие авиахулигана в селе под Сургутом вспоминают, что периодически он вел себя странно, но никогда не выпивал. А семь лет назад впервые попал под суд за битье стекол в доме у родственницы.

На избрании меры пресечения в зале суда из слушателей только журналисты. Никто из близких из соседнего Сургута с Шаповаловым пообщаться так и не приехал.

Ханты-Мансийский районный суд арестовал Павла Шаповалова до 22 марта. По статье — "угон воздушного судна с применением насилия" — ему грозит до 12 лет за решеткой. По словам адвоката Шаповалова, его подзащитный по-прежнему не может объяснить мотивы своего поступка.

"Он говорит: просто сходил в туалет, шел обратно на место, стояла стюардесса. Почему и зачем и с какой целью я к ней подошел, я пояснить не могу", — сказал адвокат Павла Шаповалова Евгений Жердев.

"Он мне сказал, что у него есть официальное сообщение для командира корабля и о том, что он требует изменить курс. Признаков алкогольного опьянения не было выявлено. Он вел себя адекватно", — сказала бортпроводница рейса Мария Никулина.

"Приняв информацию от бортпроводника, приняли решение совместно с ЦУПом "Аэрофлота" о посадке на ближайшем аэродроме с целью сохранения судна и пассажиров. У нас не было времени на эмоции и чувства", — пояснил командир воздушного судна Boeing 737-800 Рустам Цыбакин.

В родном селе авиадебошира Угут под Сургутом до сих пор не могут поверить в произошедшее. Мать Шаповалова говорит, что наверно это было какое-то помутнение. По ее словам, такое с Павлом уже бывало раньше.

"Он говорит что-то не то, заскоки какие-то. Награды, говорит, где у меня награда, кресты, что на фронте заработал. Вот такое вот было", — рассказала женщина. Сестра Евгения рассказывает, что о своей поездке в Москву Павел никого не предупредил, родные были уверены, что он поехал на поиски работы в Сургут.

"Да, он в пять утра поехал на маршрутку, сил, пошел на маршрутное такси, поехал искать работу, я его ждала к вечеру домой".

На последнем месте работы — в Юганском заповеднике, где Шаповалов работал лесником, а потом его уволили за прогулы, о нем отзываются, как о человеке замкнутом и со своими странностями.

"Зимой сошел с буранной дороги. Мог бы по следам вернуться. А он в трико под деревом сидел", — рассказал директор государственного природного заповедника "Юганский" Евгений Стрельников.

Еще бывшие коллеги утверждают, что Шаповалов вообще не пил, даже на банкетах его видели только с соком. Не нашли алкоголь и сейчас — при проведении экспертизы.

По результатам освидетельствования, алкоголя и наркотиков в крови у него не обнаружено.

При устройстве на работу он предоставил все необходимые справки и свежие права, то есть совсем недавно без проблем прошел необходимое медицинское освидетельствование. В доме, где последние три года жил Шаповалов, прошли обыски — ни оружия, ни боеприпасов там обнаружено не было.