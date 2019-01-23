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Ситуация на Украине 1 час назад
Филарет мечется от Порошенко к Тимошенко в надежде сохранить статус патриарха
Гимн националистов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) сегодня звучал на концерте в честь 90-летия раскольника Филарета — его день рождения Порошенко распорядился отмечать на государственном уровне. А сам не пришёл. Но выясняется, что и Филарет готовит неприятный сюрприз для созданной Порошенко и Стамбулом новой религиозной структуры.
Филарету сегодня 90. Старик с утра уже — нарядный. Во Владимирском соборе служит литургию в честь самого себя. Накануне он приказал именовать себя патриархом Всея Руси Украины — 30 лет мечтал об этом. Но мечта Филарета не сбылась.
Его День рождения в календаре государственных праздников между Бандерой и Петлюрой: компания достойная. Националисты убивали, Филарет призывал убивать. Он религию превратил в политику. Но костюмчик священника снимать не стал.
Порошенко поздравляет Филарета: "Слава патриарху Филарету! Слава Украине!"
Он сегодня в Давосе — клянчит деньги у МВФ. От президентской семьи на сцену выходит супруга. Досадная заминка — микрофон не работает.
С поздравлениями выступает Епифаний. Текст читает по бумажке. Глава правительства Гройсман. Спикер Верховной Рады Парубий. Почетный патриарх все это время восседает на деревянном троне.
"С вашего благословения в Михайловском монастыре Киевского патриархата зародилась искра революции, и начали формироваться первые сотни самообороны майдана", — говорит с пафосом Парубий.
Самозванец Филарет во время майдана не слезал с трибуны: благословлял карателей на убийство. Он был главным идеологом церковного раскола. Вместе с Порошенко они разожгли религиозную войну.
"Мы молимся за святую православную церковь!" – кричит женщина.
Чернигов, Волынь, Винница, Житомир. У православных отнимают церкви, прикрываясь греческим папирусом. Пока Порошенко торгует лицом, сельские главы фабрикуют подписные листы за переход в стамбульскую церковь.
Священники общаются с сельским главой: "Где ему служить? — А я при чем? — В историю можно войти, а можно вляпаться".
Только эту партию Филарет проиграл. Он уже видел себя на патриаршем престоле, но Константинополь его отстранил от дел. Порошенко принял условия Стамбула: вместо независимого патриархата Киев получил бесправную митрополию. Денисенко новую церковь не признал.
"Какая новая церковь? Ясно, что дали томос киевскому патриархату. Мы — господствующая церковь на Украине", — заявил он.
Это запись разговора Филарета с его приспешниками за трапезой. Он прямо заявляет: следующий шаг — требовать от Стамбула признание патриархата. Ему не нравится и название — ПЦУ. Есть в этом что-то неуважительное, непризнанное.
"Искоренить это название "Православная церковь Украины". Это не наше название. Православная церковь в Украине означает, что это не господствующая церковь, а лишь одна из церквей на Украине. А мы — господствующая церковь на Украине", — говорит Филарет.
Даже в свои 90 он продолжает плести интриги. И на всякий случай бежит и под крыло к Тимошенко. С надеждой: может, она продвинет его в патриархи. Накануне Филарет открывал партийный съезд "Батькивщины", сегодня Юля принесла ему букет белых роз. Не 90, конечно, 51.
Пока Филарет мечется, Порошенко пытается добиться признания новой как бы церкви. Задумка была красивая: эффектно продолжить томос-тур в храме Гроба Господня.
"Нет искусственной украинской церкви! У нас есть Русская православная, зачем нам другая? Имейте совесть! Побойтесь Бога!" – кричат прихожане.
Но Филарет может обойтись и без Порошенко. За 90 лет он научился подстраиваться. В унисон гремящим сегодня на Украине националистическим нотам — на концерте в его честь отыграли и гимн Украины, и гимн УПА. Трансляцию на этом прервали.
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