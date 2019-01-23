Путин поддержал вывод войск США из Сирии

Вывод американских войск из северо-восточных районов Сирии станет позитивным шагом, считает президент РФ Владимир Путин.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил на встрече с прессой после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Он рассказал, что обсуждал с ним, в том числе, намерение Вашингтона вывести из Сирии американские войска и подчеркнул, что это станет позитивным шагом в урегулировании ситуации в САР.

Путин отметил, что Москва поддерживает налаживание диалога между Дамаском и курдскими отрядами, которые контролируют северо-восток Сирии.

Президент России подчеркнул, что, несмотря на то, что Конституционный комитет Сирии сформировать пока не удалось, заложена прочная основа для запуска процесса политического урегулирования.

Он проинформировал журналистов о том, что в ближайшее время в РФ состоится российско-турецко-иранский саммит, посвященный урегулированию ситуации в Сирии – согласие Анкары на это получено, осталось согласовать детали с Тегераном.