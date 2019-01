"Барселона" заплатила за футболиста "Аякса" Френки де Йонга 75 млн евро

Руководство каталонской "Барселоны" уладило все вопросы по переходу из "Аякса" 21-летнего полузащитника Френки де Йонга. Голландский футболист доиграет нынешний сезон за амстердамский клуб, а уже летом присоединится к "сине-гранатовым".

Как сообщает пресс-служба "Барселоны", сумма трансфера игрока сборной Голландии составила 75 миллионов евро. Кроме того, "Аякс" может получить еще 11 миллионов в качестве бонусов. Соглашение с де Йонгом рассчитано на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2019 года.

