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Политическая нестабильность в Венесуэле 4 минуты назад

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23 января 201923:29

В Венесуэле беспорядки, страна разрывает дипломатические отношения с США

EPA

В Венесуэле на улицы вышли сторонники и противники законного президента страны Николаса Мадуро. В ходе беспорядков погибли не менее шести человек. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.

Несколько часов назад прозвучало неожиданное заявление Дональда Трампа. Тот написал, что с этого дня считает легитимным лидером Венесуэлы Хуана Гуаидо. Это бывший глава Национальной ассамблеи — органа, в котором большинство депутатов находятся в оппозиции к официальным властям. Гуаидо на днях сняли с должности по решению Верховного суда.

Гуаидо ранее и сам провозгласил себя исполняющим обязанности президента. И судя по реакции, — а вслед за США его признали Канада, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Перу, Гватемала - это была хорошо подготовленная акция. А вот МИД Мексики, наоборот, поддержал законного президента страны Мадуро.

Сам Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США. Он добавил, что у американского дипперсонала есть 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщает ТАСС.

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