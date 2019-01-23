Климов: Россия признает законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия не собирается менять свою позицию относительно признания законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Хуан Гуаидо, спикер парламента Венесуэлы, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране​​​, передает РИА Новости.

Тем временем США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро не допустить силового решения конфликта.