Гонсало Игуаин официально стал игроком лондонского "Челси"

31-летний форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин подписал контракт с лондонским футбольным клубом "Челси". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Аргентинец перешел в стан "аристократов" из итальянского "Милана" на правах аренды.

"Я очень хотел играть в чемпионате Англии. А к команде "Челси" всегда испытывал симпатию. Надеюсь оправдать доверие клуба на поле", – цитирует Игуаина официальный сайт "синих".

Отметим, что аргентинский футболист уже играл под руководством нынешнего главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Это было в "Наполи" в сезоне-2015/16. Права на футболиста по-прежнему принадлежат туринскому "Ювентусу". До перехода в "Челси" Игуаин выступал на правах аренды за "Милан".