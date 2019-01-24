В Каракас введена бронетехника, Николас Мадуро призывает военных к верности

Национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в один из районов Каракаса, где собрались протестующие. Идут столкновения с военными, есть жертвы. Американским дипломатам дали 72 часа на выезд из страны. МИД РФ рекомендует россиянам избегать посещения мест массового скопления людей в Венесуэле.

Национальная гвардия ввела бронетехнику в один из районов Каракаса, где собрались протестующие, передает РИА Новости.

Столкновения с Национальной гвардией в городе Пуэрто-Аякучо уже привели к человеческим жертвам; ранее сообщалось о шестерых убитых в ходе антиправительственных демонстраций.

Тем временем законный президент страны Николас Мадуро призвал армию к подчинению и единству.

"Я прошу военных нашей родины к максимальной верности, максимальному единству, максимальной дисциплине​​​. В этот раз мы опять победим. Эту борьбу мы выиграем", — заявил Мадуро, выступая на митинге.

В среду спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США заявили о его поддержке и потребовали от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции.

В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.

МИД РФ рекомендует россиянам проявлять осторожность и избегать посещения мест массового скопления людей в Венесуэле.

Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, Венесуэла стала новой жертвой Соединенных Штатов, как Ирак и Ливия.