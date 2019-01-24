"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка лиги

Футбольный клуб "Манчестер Сити" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги взял верх над "Бертоном" в гостях со счетом 1:0. По сумме двух встреч подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал турнира.

Единственный мяч в этой игре был забит на 26-й минуте первого тайма. В составе "горожан" отличился аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Напомним, что первая встреча завершилась крупной победой "Манчестер Сити" со счетом 9:0.

Финал Кубка английской лиги состоится 24 февраля на лондонском стадионе "Уэмбли". Соперником "горожан" станет победитель противостояния "Челси" – "Тоттенхэм".