В США ограбили банк и убили при этом пять человек

Пять человек погибли в результате стрельбы в банке в американском штате Флорида. Подозреваемый забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.

По данным правоохранительных органов, несколько человек также получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления, передает ТАСС.