"Севилья" победила "Барселону" в первом матче четвертьфинала Кубка Испании

Футболисты "Севильи" на своем поле сумели обыграть "Барселону" со счетом 2:0 в первой встрече 1/4 финала Кубка Испании. "Сине-гранатовые" выступали далеко не в самом сильнейшем составе. У гостей отсутствовали Лионель Месси, Серхио Бускетс, Самюэль Умтити и Усман Дембеле.

Зато за каталонцев сыграл новичок команды ганец Кевин-Принс Боатенг. Правда, ничем особым на поле он не отметился и был заменен на 63-й минуте матча.

В первом тайме зрители голов не увидели. А вот после перерыва Пабло Сарабия и Виссам Бен Йеддер дважды огорчили "Барселону". Экс-игрок московского "Спартака" Квинси Промес провел все 90 минут, записав на свой счет одну результативную передачу.

Ответная игра четвертьфинального противостояния между "Барселоной" и "Севильей" состоится 30 января в столице Каталонии.