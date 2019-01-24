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Политическая нестабильность в Венесуэле 17 минут назад

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24 января 201902:43

Беспорядки в Венесуэле: политическая позиция стран мира

EPA

Евросоюз призывает немедленно начать политический процесс, который приведет к свободным выборам в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Небольшая предыстория: 10 января Николас Мадуро вступил в должность главы Венесуэлы после победы на выборах. Оппозиция считает его пребывание на посту незаконным и хочет отстранить политика от власти. 20 января группа военных попыталась устроить мятеж, но его быстро подавили, а всех участников задержали.                                                                                        

В среду спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали США (практически сразу после символической присяги), Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Организация американских государств.

Действующий глава государства заявил, что его администрация будет защищать суверенитет страны любой ценой. Он разорвал дипотношения с США и дал дипломатам этой страны 72 часа на выезд. Во многих городах страны начались акции протеста оппозиции, которые уже переросли в столкновения с полицией и Национальной гвардией.

Власти Мексики сообщили, что по-прежнему считают Мадуро президентом Венесуэлы. О поддержке действующего правительства также объявила Боливия, Уругвай и Куба. Кроме того, сам законный лидер Венесуэлы заявил о поддержке со стороны Турции.

Вот что заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес: "Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика".

Руководитель Кубы Мигель Диас-Канель в своем "Твиттере" также заявил о поддержке Николаса Мадуро и выступил против попыток дестабилизировать эту страну.

 

Свою позицию озвучил Евросоюз. "ЕС настоятельно призывает к немедленному началу политического процесса, ведущего к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком", — следует из заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Она отметила, что ЕС в полной мере поддерживает Национальную ассамблею как демократически избранный институт.

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал политиков Венесуэлы отказаться от насилия. МИД Великобритании пока воздержался от комментариев; они последуют чуть позже, передает ТАСС.

А в США сенатор-республиканец от штата Флорида призвал Госдеп выдворить "дипломатов Мадуро" из страны.

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