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Политическая нестабильность в Венесуэле 17 минут назад
Беспорядки в Венесуэле: политическая позиция стран мира
Евросоюз призывает немедленно начать политический процесс, который приведет к свободным выборам в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Небольшая предыстория: 10 января Николас Мадуро вступил в должность главы Венесуэлы после победы на выборах. Оппозиция считает его пребывание на посту незаконным и хочет отстранить политика от власти. 20 января группа военных попыталась устроить мятеж, но его быстро подавили, а всех участников задержали.
В среду спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали США (практически сразу после символической присяги), Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Организация американских государств.
Действующий глава государства заявил, что его администрация будет защищать суверенитет страны любой ценой. Он разорвал дипотношения с США и дал дипломатам этой страны 72 часа на выезд. Во многих городах страны начались акции протеста оппозиции, которые уже переросли в столкновения с полицией и Национальной гвардией.
Власти Мексики сообщили, что по-прежнему считают Мадуро президентом Венесуэлы. О поддержке действующего правительства также объявила Боливия, Уругвай и Куба. Кроме того, сам законный лидер Венесуэлы заявил о поддержке со стороны Турции.
Вот что заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес: "Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика".
Руководитель Кубы Мигель Диас-Канель в своем "Твиттере" также заявил о поддержке Николаса Мадуро и выступил против попыток дестабилизировать эту страну.
Fidel expresó: “Venezuela es— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 23, 2019
la patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la unión de
los pueblos de América. Luego, Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América”.
Apoyamos a @NicolasMaduro y a la #RevoluciónBolivariana pic.twitter.com/IbPt2zk4hu
Nuestro apoyo y solidaridad al Presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/E442oJFL1b— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 23, 2019
Свою позицию озвучил Евросоюз. "ЕС настоятельно призывает к немедленному началу политического процесса, ведущего к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком", — следует из заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Она отметила, что ЕС в полной мере поддерживает Национальную ассамблею как демократически избранный институт.
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал политиков Венесуэлы отказаться от насилия. МИД Великобритании пока воздержался от комментариев; они последуют чуть позже, передает ТАСС.
А в США сенатор-республиканец от штата Флорида призвал Госдеп выдворить "дипломатов Мадуро" из страны.
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