Спецгруппы морской пехоты будут сопровождать боевые корабли ВМФ в походах

В Главкомате ВМФ сообщили, что с 2019 года подразделения морской пехоты будут сопровождать в походах боевые корабли ВМФ с целью борьбы с террористами и проведения антипиратских операций.

Кроме того, такие подразделения будут проводить досмотр подозрительных кораблей и судов, передает ТАСС.

Сообщается, что такие группы будут размещаться на кораблях, несущих боевую службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах.

Состав этих групп будет зависеть от типа корабля. Подразделения вооружат автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами.