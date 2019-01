"ПСЖ" вышел в 1/8 финала Кубка Франции, но потерял Неймара

Во Франции состоялся матч 1/16 финала Кубка страны между футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и "Страсбургом". Парижане на своем поле обыграли гостей со счетом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира. Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар не смог доиграть встречу из-за травмы.

Уже на 4-й минуте игры хозяева повели в счете: автором первого забитого мяча стал Эдинсон Кавани. Анхель Ди Мария упрочил преимущество парижского клуба на 80-й минуте. Больше зрители голов не увидели.

На 62-й минуте матча был заменен форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар. Он неудачно поставил ногу после столкновения с защитником "Страсбурга". Пока не известно, насколько серьезную травму получил бразилец.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB