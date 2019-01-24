Издевательства в школе: основные тезисы доклада ЮНЕСКО

Каждый третий школьник в мире испытывает психологическое и физическое насилие хотя бы один раз в месяц, говорится в докладе ЮНЕСКО по данной проблеме.

"Почти треть учеников (32%) становятся жертвами издевательств сверстников в школе по крайней мере один раз в месяц", — говорится в документе, подготовленном на основе данных из 144 стран мира​​​.

Согласно документу, наиболее распространенные виды издевательств – физическое и сексуальное. Это относится ко всем странам, за исключением Европы и Северной Америки, где, как выяснилось, лидируют издевательства психологические (особенно травля в интернете — так называемый кибербуллинг).

Физическое насилие, совершаемое учителями, является редкостью, говорится в докладе ЮНЕСКО, однако указывается, что телесные наказания, являющиеся одной из форм физического насилия, по-прежнему разрешены в школах в 68 странах, сообщает РИА Новости.

Что такое кибербуллинг? Это травля в интернете.

О том, как реагировать на это явление, читайте в нашем репортаже про интернет-гигиену.