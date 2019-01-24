Ситуация в Венесуэле: уже 16 погибших, США идут на обострение конфликта

По меньшей мере 16 человек погибли во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле. США намерены продолжать давление на нынешнего президента Николаса Мадуро. Высказываются предположения о реализации в Венесуэле "сирийского сценария".

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Его уже признали ряд государств, и первые — США.

Николас Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве с ним дипотношений. Однако после этого Штаты заявили, что будут продолжать дипломатические отношения с Венесуэлой через "легитимного" президента Хуана Гуаидо, так как Мадуро якобы не имеет полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном.

Вице-президент США Майкл Пенс добавил, что США будут продолжать оказывать экономическое и политическое давление на Венесуэлу до тех пор, пока народу этой страны не вернут свободу, демократию и возможность проводить честные выборы.

По мнению посла Венесуэлы в России Карлоса Фариа Тортоса, США попытаются реализовать в Венесуэле сирийский сценарий с "правительством в изгнании".

Тем временем продолжаются стычки протестующих с силами безопасности; они сопровождаются человеческими жертвами. Например, в одном из штатов участники антиправительственных протестов напали на здание правящей партии. Протестующие подожгли фасад здания, имущество разграблено, сожжена автомашина и мотоцикл​​​.

Сообщается о том, что в ходе столкновений погибли по меньшей мере 16 человек; десятки протестующих задержаны, передает ТАСС.