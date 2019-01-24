Администрация района не подтверждает "криминальную лекцию о половом воспитании" в сельской школе

Замглавы администрации Михайловского района Приморья Елена Саломай сообщила, что фактов, подтверждающих проведение в одной из сельских школ "криминальной лекции о половом воспитании", в ходе родительского собрания не установлено.

По словам Соломай, теперь ситуацией будут заниматься прокуратура, следственные органы и управление образования края, передает РИА Новости.

Ранее один из родителей учащегося школы опубликовал пост, в котором рассказал о том, что бывший директор учебного заведения, а ныне глава администрации села пригласил прочитать "лекцию" "местных бандитов"​​​, которые собрали мальчиков 5-7-х классов. Не выбирая выражений мужчины объяснили детям, "что с ними будет на зоне", если они будут вступать в отношения друг с другом.