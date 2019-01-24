На Дальнем Востоке "минируют" сады, школы и администрации

Сотрудники правоохранительных органов проверяют в четверг социальные объекты и административные здания Южно-Сахалинска и Хабаровска после анонимных сообщений об угрозе взрыва.

Сотрудников городской администрации в Хабаровске эвакуировали после сообщений о якобы заложенной в здании бомбе. После таких же звонков были эвакуированы несколько школ и детская больница. В настоящее время на местах ЧП работают бригады саперов, представители МЧС и правоохранительных органов, передает "Интерфакс".

Поступали также сообщения о заложенных взрывных устройствах в 19 школах Южно-Сахалинска, проинформировали в мэрии этого города. Потом заявлялось и о минировании самой администрации.

Ранее сообщалось о массовом минировании школ, детсадов в Петропавловске-Камчатском и здания правительства Камчатского края; тогда информация не подтвердилась.