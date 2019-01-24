Легендарный Марадона поддержал Николаса Мадуро

На фоне протестов в защиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

"Я не поменяюсь​​​. Сегодня я больше чем когда-либо с президентом Николасом Мадуро. Венесуэлой правит народ".