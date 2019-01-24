Глава Читы написал заявление об отставке по личным обстоятельствам

Глава Читы, председатель городской думы Анатолий Михалев объявил в четверг на заседании думского комитета по социальной политике и развитию местного самоуправления о своей отставке по личным причинам.

"В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку", — сказал Михалев. По его словам, исполнение обязанностей председателя городской думы возложено на первого заместителя Андрея Ядрищенского.

Депутаты поддержали решение Михалева. Сам он добавил, что встречался с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, который пообещал оказывать поддержку городским властям. 31 января состоится очередное заседание гордумы, на котором может быть избран ее новый председатель.

Михалев фактически руководил Читой с ноября 2000 года, сообщает ТАСС.