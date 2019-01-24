Тихонова пробилась в полуфинал Australian Open среди юниоров

Российская теннисистка Анастасия Тихонова в четвертьфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии, который проходит параллельно с соревнованиями у взрослых, сумела добиться победы над Лулу Сун из Швейцарии в трех партиях.

Соперницы провели на корте 2 часа 6 минут. Встреча завершилась в пользу россиянки со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

В полуфинале Тихонова сыграет с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и француженкой Манон Леонар.