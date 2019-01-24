Открытый гей хочет стать президентом США

Впервые в истории США кандидатом в президенты может стать открытый гей.

Мэр четвертого по величине города Индианы Пит Буттиджич заявил, что намерен побороться за право стать кандидатом от демократической партии на выборах 2020 года, передает "Россия 24".

В видеообращении к своим сторонникам политик сказал, что он представляет новое поколение лидеров со свежим подходом к проблемам страны.

Известно, что 37-летний Буттиджич закончил Гарвард, служил в Афганистане, а в 2015 году уже будучи мэром совершил каминг-аут в колонке для местной газеты.