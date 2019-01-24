Овечкин догнал Федорова в споре лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Матчем между "Торонто Мэйпл Ливз" и "Вашингтон Кэпиталз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" в гостях уступили "кленовым листьям" со счетом 3:6. Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором одной из заброшенных шайб.

Этот гол позволил ему набрать 1179 очков в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Федоровым и теперь делит с ним первое место среди лучших российских бомбардиров за всю историю Лиги.

Также у проигравших голевым пасом отметился еще один представитель России Евгений Кузнецов. У победителей первую шайбу в нынешнем сезоне записал на свой счет россиянин Никита Зайцев.

В другой встрече дня "Монреаль Канадиенс" на своей площадке оказался сильнее "Аризона Койотс" со счетом 2:1.